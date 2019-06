Krasjet paragliderpilot i Loen måtte reddes med helikopter

NTB Innenriks

Paraglideren har krasjet i fjellet i området ved gondolbanen Loen Skylift. Politiet varslet om hendelsen klokkem 23.33 lørdag kveld.

Redningshelikopter og en alpin redningsgruppe ble sendt ut til stedet.

– Det er snakk om bruddskader, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til NTB fem minutter etter midnatt.

Tåke

– De som var på stedet da ulykken skjedde forteller om brå værforandring med tåke som kom veldig fort. Paraglideren tok av helt greit, men så kom tåken og han mistet sikten. Han fikk oppdrift og fløy oppover, slik at han landet høyere oppe enn der han tok av, sier innsatsleder Vidar Stavik fra politiet i Stryn til avisa Fjordingen.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge opplyser at paragliderpiloten ble lokalisert på 900 meters høyde.

Dødsulykke dagen før

Natt til lørdag mistet en utenlandsk basehopper livet i en ulykke ved Flo i Stryn. I forbindelse med landing etter et hopp fra den 1.340 meter høye Marshåhyrna over Oppstrynsvatnet, landet hopperen i vannet. Han ble reddet på land, men ble senere erklært død av helsepersonell som fraktet hopperen til sykehuset med helikopter.

Dette var den andre dødsulykken i forbindelse med luftsport i Stryn i år. I slutten av april døde en kvinne i 20-årene da hun fløy med speedglider fra fjellet Hoven.

Likevel mener ordfører Sven Flo (H) i Stryn at et forbud mot luftsport ikke er noen vei å gå.

– Lovlig aktivitet

– Dette er per definisjon lovlig aktivitet, men vi vet og har ved flere tilfeller fått erfare at det er risikosport. Samtidig kjenner vi miljøet så godt at vi vet at utøverne har veldig fokus på sikkerhet, sier Flo til NRK.

Etter at gondolbanen Loen Skylift åpnet i 2017, som går fra havnivå i Loen til toppen av det 1.100 meter høye fjellet Hoven, har dette området tatt over mye av luftsportaktivitetene. Det er registrert over 7.000 hopp fra fjellet.

(©NTB)