Stortingsvaktene slapp ikke inn Venstre-politiker – fryktet kinesisk reaksjon

Det var 15. mai at en kinesisk delegasjon ankom Stortinget. Utenfor ble Kinas tredje mektigste mann – lederen av den kinesiske Folkekongressen, Li Zhanshu, møtt av menneskerettighetsaktivister i lydkrig med kinesernes støttespillere.

Amnesty hadde fått plass bak de kinesiske støttespillerne foran Stortinget. Melby og stortingskollega Petter Eide (SV) stilte seg derfor opp foran hovedinngangen ikledd sine gule T-skjorter med påskriften «Frihet».

Stortingsvaktene mente plagget kunne fremprovosere en reaksjon fra kinesiske sikkerhetsvakter, kommer det fram i et dokument fra presidentskapet, skriver Dagens Næringsliv.

Melby ble derfor bedt om å ta av seg T-skjorten, og slapp deretter inn i parlamentsbygningen. Da var det ikke lenger sannsynlig at hun ville bli oppfattet som en trussel. Melby fikk en orientering om saken fra Stortinget torsdag denne uka.

– Det handlet om en sikkerhetsvurdering for å beskytte min sikkerhet. De var usikre på hvordan de kinesiske vaktene ville reagere på å møte meg, sier Melby til avisen.

– Vi kan spørre oss om det er greit at sikkerhetsvaktene ikke føler seg trygge på at kinesiske sikkerhetsvakter ikke aksjonerer mot meg. Det er jo den prinsipielle saken her, sier Venstre-representanten.

Sikkerhetsleder Pål Munck ved Stortinget sier til avisen at de ikke kan kommentere sikkerhetsvurderinger eller sikkerhetstiltak.

– På generelt grunnlag kan vi si at vi er svært opptatt av at det ikke skal oppstå situasjoner som kan skape vanskeligheter for stortingsrepresentanter. Guri Melby var ikke i fare. Det er hun informert om, sier han.

