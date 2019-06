Politiet undersøker basehoppulykke der utenlandsk mann døde

NTB Innenriks

– Lokalt politi foretok etterforskning på stedet i natt og har dannet seg et godt bilde av hendelsen. Det er opprettet undersøkelsessak som vil bli etterforsket videre, for å søke å klarlegge årsaken til hendelsen, opplyser politioverbetjent Vidar Stavik ved Stryn og Hornindal lensmannskontor lørdag formiddag.

Politiet varslet om hendelsen like etter klokken halv ett natt til lørdag. Både et redningshelikopter og et ambulansehelikopter rykket ut til stedet i tillegg til øvrige nødetater. Hopperen var en utenlandsk statsborger i 20-årene som brukte en såkalt vingedrakt da han landet i Oppstrynsvatnet.

– Det vil bli undersøkelse av utstyret som ble benyttet, og avhør av vitnene til hendelsen. De som var involvert, blir fulgt opp av Stryn kommunes psykososiale kriseteam, opplyser Stavik.

Fikk problemer

Mannen som døde, foretok basehopp med vingedrakt sammen med en annen fra fjellet Marsåhyrna ved Flo i Stryn. De hoppet samtidig, mens en tredje person som var i følge med dem, sto og ventet ved landingsplassen på fylkesveien nedenfor.

Mens den ene landet trygt på veien, fikk den andre problemer da han skulle gå inn for landing. Skjermen hadde løst ut som normalt, men på grunn av problemene, landet han i vannet like ved land.

– De to som han var sammen med, fikk vedkommende på land med hjelp fra noen forbipasserende som også ble vitner til hendelsen. De fikk ham til land i løpet av få minutter. De startet med en gang med hjerte- og lungeredning. Lokale mannskaper fra ambulanse, brannvesen og politi kom til stedet i løpet av om lag 15 minutter. De tok over livreddende førstehjelp, opplyser Stavik.

Jobber med å varsle pårørende

Den forulykkede mannen lå på et sted som betegnes som svært ulendt, og han ble heist om bord i redningshelikopteret om lag en time etter at nødetatene ble varslet om ulykken. Kort tid etter ble han erklært død.

Politiet opplyser at mannen er utenlandsk statsborger, men jobbet lørdag fortsatt med å varsle de pårørende. Politiet har ingen flere opplysninger før pårørende er bekreftet varslet.

(©NTB)