Bompenge-motstandere er Norges femte største parti på ny måling

I VGs partibarometer for juni er bompengemotstanderne større enn både Miljøpartiet De Grønne (5,7 prosent), Rødt (4,1 prosent), KrF (4,3 prosent) og Venstre (3,2 prosent). Avisens barometer for kommunevalget viser at FNB er jevnstort med SV som også får 6 prosents oppslutning blant velgerne.

Målingen er utført av Respons Analyse på oppdrag fra VG og i alt er 1002 personer intervjuet mellom 3. og 6. juni.

Arbeiderpartiet får størst andel av velgerne i målingen med en oppslutning på 25 prosent. Høyre ligger ikke langt bak med tilslutning fra 22,4 prosent av velgermassen. Tredje størst er Senterpartiet som fått 13 prosent av stemmene, mens Frp har 8,6 prosents oppslutning.

