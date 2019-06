Basehopper falt i vannet i Stryn

NTB Innenriks

Politiet varslet om hendelsen 00.32 natt til lørdag. Både et redningshelikopter og et ambulansehelikopter rykket ut til stedet.

– Vi Ikke helt oversikt over situasjon, men har fått opplyst at det ble drevet med basehopping i området og at det var en person som drev med dette, som landet i vannet, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til NTB.

Hopperen ble tatt på land av folk på stedet og nødetatene ble varslet. Ved 00.50-tiden var helsepersonell akkurat kommet fram til stedet.

– Vi har ingen opplysninger om helsetilstand så langt, sier Samsonsen.

