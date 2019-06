Russisk kvinne reddet ned fra fjell i Bergen

NTB Innenriks

Kvinnen ringte selv politiet og varslet om at hun var gått seg vill. Vest politidistrikt sendte ut mannskap fra politiets hundepatrulje, Røde Kors og Norske redningshunder for å finne kvinnen i Byfjellene, i nærheten av Borgavatnet.

– Vi fikk melding fra henne klokka 1.53 via AMK, det var litt språklige utfordringer siden hun er russisk, og hun sa bare hun var på et fjell. Vi har jo noen fjell å velge mellom her, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre til NTB.

Etter å ha fått inn en tolk og noen kjennetegn å gå etter, samt at kvinnen via noen apper på mobilen fikk sendt et kartutsnitt til politiet, ble hun funnet og brakt ned i god behold klokken 4.42.

