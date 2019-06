Ampert på grunneiermøte i Selbu da samisk grunneier ble nektet adgang

NTB Innenriks

Grunneiere, ordførere og politikere i en rekke kommuner var invitert til grunneiermøtet der Selbu Utmarksråd og Roltdalen Almenningsstyre var arrangører. Ifølge NRK var møtet allerede på forhånd omdiskutert, da det var kjent at lokalt kjente ledere i organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd (EDL) skulle ha innlegg. EDL skriver på sin hjemmeside at de «ønsker å avvikle samepolitiske lover og ordninger som undergraver likeverdet», noe som har skapt engasjement fra samisk hold i forkant av møtet.

Da møtet startet, ble en grunneier med samisk bakgrunn nektet adgang og fikk beskjed om at det var et lukket møte, til tross for at grunneiere var invitert. Opptrinnet ble imidlertid filmet av politiker Tommy Reinås (MDG) i Trøndelag fylkeskommune.

– Jeg lurte på hva jeg skulle gjøre. Vi fant etter hvert en løsning i stedet for at han ble avvist ved døren og hindret å delta i møtet. Dette gikk ut på at jeg måtte slette filmen, sier Reinås til NRK.

Munnkurv

Personen ble også sluppet inn under forutsetning om at vedkommende ikke skulle ta ordet, kun være tilskuer.

Arrangøren opplyser til NRK at den samiske grunneieren ikke slapp inn fordi vedkommende ikke var påmeldt. De sier videre at det ble gitt munnkurv fordi møtet var for å høre om og drøfte konsultasjonsloven.

I en melding til NTB reagerer leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Runar Myrnes Balto med vantro på hendelsen i Selbu, og mener det er åpenlys rasisme hvis noen blir nektet adgang på et grunneiermøte på grunn av samisk bakgrunn, særlig der foredragsholdere skal snakke om samer.

– Hvis det stemmer at man skal ha fått pålagt munnkurv på etnisk grunnlag på et møte, så er det sykt, sier Myrnes Balto.

Møteleder trakk seg

Ifølge NRK bekrefter også redaktør Andreas Reitan i NEA Radio opptrinnet. I utgangspunktet skulle han være møteleder torsdag, men trakk seg da han så programmet onsdag.

Han var på møtet torsdag, og sier at det hele begynte rolig, men utviklet seg til å bli ganske ampert etter at de samiske deltakerne tok ordet. Da valgte han å forlate møtet.

Reinås fra MDG er en av dem som tok ordet.

– Jeg tok ordet avslutningsvis og sa at vi fra fylkeskommunen synes det er uheldig og ensidig velge å la én part å komme til tale. Når jeg tok ordet ble det buet og jeg fikk beskjed om å ha meg ut. Da satte jeg meg bakerst, sier Reinås.

