WWF er tildelt TV-aksjonen for 2020

– Jeg er veldig glad for å kunne følge innstillingen fra Innsamlingsrådet om å tildele aksjonen til WWF, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

NRK oppgir at det var 13 søkere som ønsket TV-aksjonen.

– Blant mange gode søknader var det WWFs som fikk rådets tilslutning, sier Erik Samuelsen, som er leder i innsamlingsrådet i NRK.

TV-aksjonen arrangeres for 47. gang i 2020. Det er siden oppstarten samlet inn nærmere åtte milliarder kroner.

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF sier at det er full jubel på kontoret etter tildelingen.

– Det er vanskelig å sette ord på hvor mye dette betyr for oss i WWF. De enorme utfordringene som plastforsøplingen forårsaker for mennesker og natur over hele verden, krever omfattende løsninger og global innsats. Med hjelp fra TV-aksjonen vil vi stå langt sterkere i kampen mot plastforsøplingen, sier han.

Det er organisasjonen CARE som har årets TV-aksjon, som arrangeres 20. oktober.

