Tomme for vann på Rema Juvik etter frykt for vannsmitte

NTB Innenriks

«På grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte, iverksettes kokevarsel», skriver Askøy kommune i en tekstmelding til innbyggerne torsdag kveld.

Det tok ikke lang tid før femlitersdunkene med drikkevann ble revet vekk fra lokalbutikken. Ifølge André Skauge på Rema 1000 på Juvik solgte de fire paller med 40 dunker hver. To av pallene forsvant innen på en halv time.

Butikken er nå gått tom for vann.

Kommunen opplyser i pressemeldingen at 50 personer har vært på legevakten, og at sju personer har blitt sendt til Haukeland universitetssjukehus for nærmere undersøkelser. De har symptomer som feber, diaré og magesmerter, og det er mistanke om smitte via Kleppe vannverk på Askøy.

(©NTB)