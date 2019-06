SSB spår tre rentehevinger i løpet av det neste tre årene

NTB Innenriks

Den første rentehevingen ventes å komme nå i juni. Renten på rammelån vil da stige til 3,6 prosent i 2022, spår Statistisk sentralbyrå (SSB).

Norges Bank valgte i mai å holde styringsrenta uendret på 1 prosent, men varslet at de trolig vil sette den opp i juni.

Selv med økt internasjonal uro og redusert markedsvekst, ligger det an til at rentene i Norge vil øke framover, mener forskere i SSB, som torsdag presenterte utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022.

De påpeker at Norges Banks mål er en årsvekst i konsumprisene som over tid skal være nær 2 prosent.

