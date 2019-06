Raymond Johansen vil fjerne maksgrense på åtte byråder i Oslo

NTB Innenriks

I dag står det nemlig i «Reglement for byrådet» at det ikke kan være flere enn åtte byråder. Den setningen vil Johansen fjerne. Det kan gi et større byråd etter valget, skriver Dagsavisen.

De siste månedenes meningsmålinger viser at MDG, SV og Rødt gjør det godt. Det kan endre byrådskabalen.

– Summen av samarbeidspartiene til Ap er nå større enn Ap selv. Det har vi aldri sett før. Og jo mer du legger på kjøttvekta, jo mer krever du tilbake, sier Høyres finanspolitiske talsmann Øystein Sundelin.

– Det er ikke så vanskelig å se det taktiske Raymond ønsker med dette. Han trenger litt større fleksibilitet, sier Sundelin.

Høyre har foreløpig ikke gjort seg opp en mening om de vil støtte byrådets forslag.

Byrådsleder Johansen sier han selv vil vurdere hva som er mest hensiktsmessig.

– Det er et viktig prinsipp at jeg i kraft av å være byrådsleder fritt bør kunne vurdere hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen, skriver Johansen i en epost.

(©NTB)