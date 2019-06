Mann i varetekt for voldtekt ved busstopp i Bergen

NTB Innenriks

En 19 år gammel kvinne anmeldte voldtekten som skal ha skjedd i midten av mars, men politiet har arbeidet med å identifisere den siktede.

– Vi har foretatt en del etterforskning for å identifisere den vi mener står bak, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett onsdag der han ble varetektsfengslet i fire uker.

– Siktede er utenlandsk statsborger. Han kom nylig til Norge, og hans tilknytning til hjemlandet er så sterk at vi mener det er fare for at han kan dra fra landet, sier Høyland.

Mannens forsvarer, advokat Malene Svendsen, sier at det foreløpig ikke er avgjort om fengslingen blir anket. Hun sier at hennes klient nekter straffskyld.

Kvinnen skal ikke ha noe kjennskap til den siktede fra før. Hun skal heller ikke ha hatt kontakt med mannen umiddelbart før det anmeldte forholdet.

Det angivelige overgrepet skjedde nær et busstopp, og i forbindelse med at kvinnen var på vei til Bergen sentrum.

Selve hendelsen ble ikke fanget av overvåking. Kvinnen kom med opplysninger om siktedes utseende og hvor han gikk. Det førte politiet til et overvåkingskamera hvor de fant bilder av en mann som de mener er siktede.

