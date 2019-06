Politiet avfyrte varselskudd under pågripelse i Oslo sentrum

NTB Innenriks

Offeret er trolig alvorlig skadd, ifølge politiet.

– Det er en som er skadd med mulig stikkvåpen. Det er nærliggende å tro at en kniv er benyttet for å påføre skadene, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til TV 2.

Fornærmede er kjørt til sykehus. Politiet gjennomfører åstedsundersøkelser og annet arbeid på og ved åstedet.

Det er foreløpig ikke kjent om det er noen relasjon mellom gjerningsmannen og offeret, men politiet opplyser ifølge TV 2 at det var flere vitner til knivstikkingen.

Til VG sier Jøkling at politiet fikk inn nødtelefoner fra området klokken 8 tirsdag morgen, og at meldingene omhandlet en ustabil mann som ropte og skrek mens han holdt en kniv i hånden.

Politiet sendte umiddelbart flere patruljer til stedet.

– En person ble knivstukket. Det skjedde ved Eventyrbrua. Vi hadde flere ambulanser på stedet og iverksatte nødvendig behandling, sier Jøkling.

På Twitter en drøy time etter hendelsen skrev politiet at de har grunn til å tro at flere kan ha blitt truet av gjerningsmannen. De ber nå om at disse tar kontakt med politiet på åstedet eller på telefon.

(©NTB)