Mann dømt til forvaring for hjemmeran i Hedmark

Ifølge TV 2 lyder dommen for de alle tre siste på fengsel i tre år og ni måneder. De fire, som kommer fra Hedmark, Akershus og Østfold, må også betale 150.000 kroner i oppreisning, ifølge dommen fra Glåmdal tingrett.

Til kanalen sier ransofferet, nå 80 år gamle Arne Finsrud, at han ikke synes straffene er strenge nok.

– Når de holder på å ta livet av folk, så bør det være strengere straffer. Jeg kunne like godt vært død etter den grove volden. Heldigvis overlevde jeg, sier han.

Finsrud ble slått med brekkjern og teipet på hender og føtter – før han ble sperret inne på et rom og først funnet dagen etter av sønnen sin. Ranet skjedde i 2016.

I begrunnelsen for forvaringsstraffen trekker retten fram en rekke voldssaker som mannen i 30-årene tidligere er dømt i. Den slår fast at voldsutøvelsen mot den eldre mannen var brutal og at den medførte blødninger i hjernen som uten behandling ville ha medført døden.

– Når en sammenholder dette med de andre domfellelsene for vold som er nevnt ovenfor, viser det etter rettens syn at tiltalte xxx (mannens etternavn, red.anm.) over tid har utvist en manglende sperre for å utøve vold med svært stort skadepotensial – både fysisk og psykisk –, og at han har utøvd slik vold uten noen form for rasjonell foranledning, skriver retten.

Minstetiden for forvaringen settes til tre år.

