Ingen løsning på bomknipe før Frp samler troppene

NTB Innenriks

– Da vi vedtok plattformen, var Frp veldig fornøyd med gjennomslaget sitt, og det har ikke endret seg siden den gangen, sier Solberg til NTB.

Men på Frp-grasrota er det opprør før onsdagens landsstyremøte. Flere fylkesledere har gitt beskjed om at de mener partiet må gå ut av regjeringen hvis det ikke får til kutt i bilistenes bompengeutgifter.

– Risikoen for at det er et flertall som vil ut av regjeringen, er større enn før. Men det vil overraske meg om det er et flertall som faktisk går for det, sier Frp-kjenner Jan Arild Snoen fra Minerva.

– Jeg kan ikke se at regjeringen har noe særlig slingringsmonn til å komme Frp i møte, fordi det allerede er gitt mye til Frp i flere runder, sist i revidert nasjonalbudsjett, sier han til NTB.

«Ser på muligheter»

Bompengestriden har ifølge flere meningsmålinger nærmest utradert Frp i Bergen, hvor Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har gjort det svært godt.

Men både Venstre og KrF har stått hardt på enigheten i regjeringsplattformen fra Granavollen, hvor partiene forhandlet fram et kompromiss om hele samferdselssektoren.

Solberg signaliserer det samme og sier regjeringen er bekymret for finansieringen av flere bompengeprosjekter, særlig bypakkene.

– Vi ser på muligheter. Vi i Høyre er bekymret, Venstre er bekymret, og KrF er bekymret for en situasjon der det er et annet finansieringsgrunnlag enn det vi trodde. Blant annet fordi politikken vår er vellykket og mange kjøper elbil, som er en utfordring for mange av disse pakkene, sier statsministeren.

Hagen-opprør

Venstre har lenge ligget stabilt under sperregrensen, og partiet utelukker enhver omkamp om regjeringsplattformen. Hos Venstre er holdningen at Frp selv har skapt krisen partiet nå er i, ved å spenne buen for høyt og skape en ekstrem fallhøyde for seg selv.

– Det er Venstre og ikke Frp som er i ferd med å bli utradert. Venstre har ikke noe å gå på, de kan ikke gi noe, sier Snoen.

Flere kilder peker på Carl I. Hagens inntreden i Frps stortingsgruppe som en viktig drivkraft i opprøret mot bompenger. Frp-nestoren var sentral da landsmøtet vedtok å bruke oljepenger til å dekke en bompengegjeld på 100 milliarder kroner, selv om Frp-ledelsen argumenterte mot.

– Å fremme et forslag og bli nedstemt i Stortinget er Carl I. Hagens måte å synliggjøre dette på, slik at man kan dyrke nederlaget. Det kan være mulig utfall på landsstyremøtet, men jeg ser ikke helt hva Frp skulle ha å tjene på det. Jeg tviler på at det vil blidgjøre Frp-velgerne, sier Snoen.

Utsatte avstemning

Frps bompengeknipe har også nådd Stortinget, som tirsdag gikk til det uvanlige skrittet å utsette en planlagt avstemning i plenum onsdag om to allerede godkjente og delvis bompengefinansierte veiprosjekter.

– Dette nærmer seg det parodiske, sier SV-leder Audun Lysbakken, som mener utsettelsen skyldes at «et regjeringsparti er uenig med seg selv».

Flere punkter i regjeringsplattformen handler om å redusere bompengeandelen, effektivisere bompengesektoren, redusere takstene i eksisterende prosjekter og innføre fradrag for bompengeutgifter.

Problemet for Frp-ledelsen er at ethvert gjennomslag enten vil bli svært kostbart, eller komme på kollisjonskurs med Venstres politikk.

(©NTB)