Død fisk ved to Lerøy-anlegg i Troms

Det er meldt om atferdsendring dødelighet hos fisken ved to lokaliteter på yttersiden av Kvaløya i Troms, melder Fiskeridirektoratet tirsdag.

De to oppdrettsanleggene tilhører Lerøy Aurora AS.

Algeoppblomstring har den seneste tiden tatt livet av oppdrettslaks sør i Troms og nord i Nordland, men det er så langt ikke kjent om det er noen sammenheng med tirsdagens funn.

Ifølge Nordlys fikk Fiskeridirektoratet melding om tilfellene ved 12-tiden tirsdag, og i løpet av kvelden vil det bli gjennomført vannprøver og analyser fra anleggene ved Norges fiskerihøgskole.

– Det er tatt prøver og de skal analyseres. Da vil vi få svar på om det er samme type alge eller noe annet, sier kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet Anette Aase til avisen.

For to dager siden meldte Fiskeridirektoratet om at det var rapportert stedvis høy tetthet av algen Chrysochromulina i Troms, men at det da ikke var meldt om dødelighet.

De fleste lakseaksjene på Oslo Børs faller tirsdag. Ved 16-tiden var Lerøy-aksjene ned 4,2 prosent, mens Salmar hadde falt 4,76 og Mowi 2,75, ifølge E24.

– Fallet har sammenheng med generell markedsnedgang, siden laksesektoren steg ganske kraftig i går, lakseanalytiker i DNB Markets Alexander Aukner til nettstedet.

