Årets største spritbeslag i Norge

Tollerne stanset en litauiskregistrert varebil som var på vei inn over grensa fra Sverige om kvelden fredag 31. mai, skriver Dagsavisen.

Spriten var pakken i treliterskartonger, og beslaget hadde en samlet verdi på over 665.000 kroner. Politiet pågrep en 30 år gammel mann fra Litauen som kjørte varebilen, som ble stanset ved tollstasjonen ved den gamle Svinesundsbrua.

– Vi gjør vel omtrent like mange store beslag der som ved den nye brua. Jeg ser ikke bort ifra at smuglere kan spekulere i at det er lettere å slippe gjennom der, sier tollsjef Wenche Fredriksen.

