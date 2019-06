Solberg: Glad for at de fem foreldreløse barna hentes hjem fra Syria

NTB Innenriks

– Jeg er glad for at fem foreldreløse norske barn som har vært i Al Hol-leiren i Syria, nå er på vei til Norge. Dette er barn som har opplevd ting barn ikke skal oppleve. De er spesielt sårbare barn fordi de er alene, og derfor har vi prioritert dem. Jeg vil takke alle som har bidratt i dette krevende arbeidet, sier Solberg.

Ifølge UD vil barna umiddelbart få en medisinsk sjekk, og vil bli fulgt opp videre av hjelpeapparatet.

Solberg sier det er viktig at barna får omsorg i trygge og gode omgivelser, og ber også om at de små barna blir skjermet fra mediene.

– Det har vært et krevende og komplekst arbeid, der vi har jobbet målrettet med å lokalisere, identifisere og ivareta barna. Sikkerheten til barna har vært styrende for dette arbeidet, og jeg er veldig glad for at de nå er på vei til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

