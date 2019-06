Raja glad og lettet etter at fem barn er hentet ut av Syria

NTB Innenriks

Stortingsrepresentanten, som fremhever at han var den første politikeren som tok til ordet for å hente hjem norske barn av fremmedkrigere, sier han er glad og lettet.

– Jeg er glad og lettet på vegne at de barna som nå hentes hjem til Norge fra Syria. Et viktig og riktig skritt, og noe som også vil stå seg over tid som etisk og moralsk riktig, sier Raja, som er parlamentarisk nestleder i Venstre.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier at dette er noe Venstre i regjering har jobbet intenst med over lang tid.

– Barn skal ikke straffes for foreldrenes ugjerninger uansett hvor grufulle de måtte være, sier Venstre-leder og kulturminister Grande.

Men Raja vil også hente hjem de andre barna som fortsatt har foreldre i live.

– Jeg mener regjeringen skal tilby mødrene til de barna å frivillige gi sine barna fra seg til norske myndigheter, slik at de barna kan hentes hjem til deres besteforeldre og øvrige slektninger her hjemme i Norge, sier Raja.

