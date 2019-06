Fem foreldreløse barn på vei fra Syria til Norge

NTB Innenriks

De fem barna er fra ett til sju år gamle, og i en uttalelse til NRK bekrefter kurdiske selvstyremyndigheter at de er overlevert til norske myndigheter.

Kilder opplyser til VG at barna ble hentet av et SAS-fly fra Erbil i Nord-Irak mandag ettermiddag. SAS bekrefter overfor avisen at de flyr på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

– Jeg er glad for at fem foreldreløse norske barn som har vært i al-Hol-leiren i Syria, nå er på vei til Norge. Dette er barn som har opplevd ting barn ikke skal oppleve. De er spesielt sårbare barn fordi de er alene, og derfor har vi prioritert dem. Jeg vil takke alle som har bidratt i dette krevende arbeidet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Ifølge UD vil barna umiddelbart få en medisinsk sjekk, og vil bli fulgt opp videre av hjelpeapparatet. Solberg sier det er viktig at barna får omsorg i trygge og gode omgivelser, og hun ber også om at barna blir skjermet fra mediene.

Norsk mor

Foreldrene til barna som er overlevert norske myndigheter, er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til terrorgruppa IS. Faren skal være død og moren forsvunnet.

Aftenposten møtte fire av de fem barna da de besøkte al-Hol-leiren i april. Da ble barna ivaretatt av en kvinne som var venninne med barnas mor, ifølge avisa. Etter dette åpnet statsministeren opp for å hente hjem barna, men understreket at det ville bli en krevende prosess.

Ifølge Aftenposten har de fem barna blitt passet på av de to norsksomaliske søstrene fra Bærum som er kjent fra Åsne Seierstads bok «To søstre».

PST har anslått at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria, og at minst fem av disse er foreldreløse og befinner seg i al-Hol-leiren.

Redd Barna: – På tide

Redd Barna mener prosessen med å få barna ut av flyktningleiren har gått for tregt.

– Vi er veldig glade for nyheten om at disse barna nå blir hentet hjem. Det er på tide og et positivt fremskritt, men vi er overhodet ikke i mål. PST har orientert om at det er om lag 40 norske barn i disse leirene, altså langt flere enn fem, sier generalsekretær Birgitte Lange til NTB.

Redd Barna er opptatt av de resterende barna blir hentet hjem. De får støtte av SV-politiker Karin Andersen, som mener at det faktum at disse barna har blitt hentet, åpner for å hente andre.

– I noen tilfeller må man også ta med foreldrene til Norge. Man kan ikke frata barn foreldrene sine. Dette er mennesker som uansett kan komme til Norge, og alle som er opptatt av sikkerhet bør forstå at det aller beste er om norske myndigheter faktisk henter dem, sier hun.

Strid innad i regjeringen

Mens Solberg har åpnet for å hente hjem de foreldreløse norske barna, er det strid i regjeringen om hva som bør skje med de øvrige barna og deres IS-foreldre.

Venstre mener alle de norske barna bør hentes hjem, ikke bare de foreldreløse. KrF vil også hente hjem barnas mødre, mens Frp krever DNA-testing av barna og mener at Norge «ikke under noen omstendigheter» må medvirke til at IS-krigere og deres kvinner kommer hjem.

– Det er som forventet at disse er hentet ut, men jeg forventer også at myndighetene kan legge fram grundig dokumentasjon på at det er tatt DNA-tester, og at det er dokumentert at disse har norsk tilhørighet, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim til NTB.

Flere løslates

Søndag ble det kjent at kurdiske myndigheter planlegger å løslate 800 syriske kvinner og barn fra al-Hol-leiren i Syria, som huser nærmere 74.000 krigsflyktninger, blant dem tidligere IS-krigere og deres ektefeller og barn.

Det er første gang en større gruppe løslates fra al-Hol-leiren, men det ventes at ytterligere en gruppe vil bli satt fri i forbindelse med feiringen av id al-Fitr, som markerer slutten på fastemåneden ramadan.

(©NTB)