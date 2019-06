Politiet usikre på hendelsesforløp etter at kvinne omkom i Agder

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen som skjedde på en grusvei vest for Snartemo i Hægebostad kommune klokka 5.32.

Den omkomne er en kvinne med utenlandsk statsborgerskap. Hun ble erklært død av lege på stedet kort tid etter hendelsen. Pårørende er ikke varslet, opplyser politiet.

Den andre personen, som også er en kvinne med utenlandsk statsborgerskap, ble fløyet til sykehus med luftambulanse med alvorlige skader.

Ukjent hendelsesforløp

Hendelsen ble først beskrevet som en ATV-ulykke, men i en pressemelding søndag formiddag opplyser politiadvokat Henrik Hegdahl i Agder politidistrikt at politiet ikke er sikre på om det var ATV-kjøring som førte til den alvorlige hendelsen.

– Vi har mye politi på åstedet som kartlegger hendelsen. Det ble meldt inn til operasjonssentralen at det var en ulykke med ATV involvert, men det kan vi verken bekrefte eller avkrefte på nåværende tidspunkt, sier han.

Avhører vitner

Fædrelandsvennen skriver at ifølge politiet sto det en ATV, et annet kjøretøy og en henger på stedet, men at det er uvisst om ATV-en har kollidert med noe.

Politiet avhører søndag formiddag vitner på stedet.

– Politiet og krimteknikere er på stedet, og vi jobber bredt både taktisk og teknisk med å få klarhet i hva som har skjedd. Noe mer kan vi ikke si på nåværende tidspunkt, sier Hegdahl.

