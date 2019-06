Ferge kantret – 17 personer hentet opp av vannet

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 14.25, melder TV 2.

– Vi sjekker om noen er savnet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Marianne Heidenstrøm.

Politiet skriver på Twitter at de nå søker med både helikopter og store styrker for å sjekke om det fortsatt er noen i vannet.

Samtlige personer om bord skal ha falt ut da fergen kantret.

– Vi fikk melding klokken 1425 om at taufergen over Frysjavannet haddet kantret og at det var flere i vannet. Det er et speiderarrangement der. Til nå er 17 personer hentet opp av vannet. Vi har foreløpig ikke fått melding om at noen er skadd, sier Marianne Heidenstrøm, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til VG.

