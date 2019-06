Bistandsadvokat: Maren Uelands etterlatte ikke opptatt av erstatning

NTB Innenriks

Rettssaken etter dobbeltdrapet i Atlasfjellene i Marokko startet opp igjen torsdag. Totalt er 24 personer tiltalt i saken. Fire av dem er tiltalt for drap eller medvirkning til drap på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24).

Da retten ble satt i midten av mai besluttet bistandsadvokaten til Jespersens familie å trekke staten Marokko inn i saken, og de fremmet et stort erstatningskrav til den marokkanske stat.

Ueland-familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen sier til Aftenbladet at klientene hans så langt ikke har ønsket å kreve erstatning og er i tenkeboksen. Deres ønske er at straffene skal virke avskrekkende på andre, og at den marokkanske stat sørger for at dette aldri skjer igjen.

– Halvparten av befolkningen kan verken lese eller skrive. Om nye terrorhandlinger skal forhindres må dette endres. Derfor er ikke de etterlatte opptatt av erstatning. De mener at pengene er bedre anvendt i for eksempel gode utdanningstiltak, sier Falck Paulsen til avisa.

Tre av de hovedtiltalte har erkjent straffskyld for drap og risikerer dødsstraff i Marokko. Dette sier de etterlattes bistandsadvokat at klientene ikke vil mene noe om.

