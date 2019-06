Undersøkelse: Flertall mener Norge bør åpne for aktiv dødshjelp

NTB Innenriks

1.019 personer er spurt i undersøkelsen og flertallet både av menn og kvinner mener at det bør åpnes for aktiv dødshjelp for personer med alvorlige sykdommer som ikke kan kureres.

Tall fra undersøkelsen viser at de unge er mest åpne for aktiv dødshjelp, mens personer over 60 år er mest skeptiske.

Fremskrittspartiet åpner i sitt partiprogram for aktiv dødsfall i noen situasjoner. Partiets helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen mener at tiden er overmoden for å diskutere temaet på en seriøs måte.

– Jeg håper virkelig de andre politiske partiene vil ta dette innover seg, sier hun til ABC Nyheter.

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Dagbladet i mars måned, svarte tre av fire de er positive til å tillate aktiv dødshjelp.

(©NTB)