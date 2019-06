Over 200 au pairer utvist fra Norge siden 2016

NTB Innenriks

Totalt har 229 personer som tidligere har hatt au pair-tillatelse blitt utvist i perioden 2016 til 2019.

207 av disse ble utvist for brudd på utlendingsloven, for eksempel gjennom å ha arbeidet ulovlig, oppgitt uriktige opplysninger eller ved ikke å forlate landet til tross for vedtak om dette.

Den filippinske au pairen til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) fikk varsel om utvisning av Utlendingsdirektoratet i mai. Årsaken til avslaget på søknaden om fornyet oppholdstillatelse, blir knyttet til de to månedene før hun fikk levert alle papirer til politiet.

UDI mener at justisministeren og hans familie siden i fjor høst har hatt en au pair uten lovlig opphold.

Avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI sier til Aftenposten at det på generelt grunnlag er vanlig prosedyre å anmelde vertsfamilier, som har benyttet seg av en au pair uten oppholdstillatelse.

Kvinnen sier selv at hun ikke arbeidet hos familien i perioden 22. august til 12. oktober, før hun hadde møtt opp for å levere dokumentasjon og søke om ny au pair-tillatelse hos politiet.

Kallmyr har også avvist at hun arbeidet hos dem i denne perioden, og sier at hun kun oppholdt seg hos dem som gjest.

(©NTB)