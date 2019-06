Måling: Bompenger viktig for fire av ti velgere

NTB Innenriks

Bompengepartiene stiller lister ved høstens kommune- og fylkestingsvalg i 14 kommuner og fire fylker.

En undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen, viser at mange velgere vil la bompengespørsmålet avgjøre deres valg av parti.

På spørsmål om hvor sannsynlig det er at holdning til bompenger vil påvirke hvilket parti man stemmer på, svarer 18 prosent at det er mindre sannsynlig at de kommer til å stemme på et parti som støtter bompenger og 25 prosent svarer at det er mye mindre sannsynlig at de vil stemme på et slikt parti.

Målingen viser at det er folk som bor utenfor tettbygde strøk som er mest positive til partiene som ønsker bompenger, og at det er respondentene med høyest og lavest inntekt som er mest negative til disse partiene.

I en meningsmåling i Bergens Tidende 21. mai fikk bompengepartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) 25,4 prosent oppslutning og var Bergens største parti.

Ved kommunevalget stiller FNB liste i Bergen, Oslo, Stavanger, Skien, Porsgrunn, Sandnes, Sola, Klepp, Askøy, Alver og Øygarden, i tillegg til i fire fylker. I Drammen og Tromsø er det andre bompengelister.

