Laksesesongen er i gang

NTB Innenriks

Mange tusen fiskere har de siste dagene klargjort stenger, sneller, sluk og fluer. For natt til lørdag sparket årets laksesesong i gang landet over.

Bare tre minutter inn i fiskesesongen fikk Inge Arthur Refsnes en laks på 7,5 kilo i Eidselva i Eid i Sogn og Fjordane, skriver Fjordabladet.

I år er det internasjonale villaksåret, og det store åpningsarrangementet holdes i Stjørdal lørdag. Åpningen foretas av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), som skal prøve lykken i Stjørdalselva, som er en av Norges beste lakseelver.

Det er rundt 80.000 laksefiskere i Norge og mange hundre elver det går an å fiske i. Noen elver er store floder, som Namsen, Tana og Vefsna, mens andre er små og fullstendig avhengige av regnvær og flom for at fisken skal komme opp fra havet.

(©NTB)