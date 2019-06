Frykter at gassflaske eksploderer som følge av brann i Kvinnherad

NTB Innenriks

En skarpskytter fra politiet er nå på vei for å forsøke å skyte hull på flasken.

– Han vil være på plass om en times tid, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre til NTB i 18.30-tiden.

Flasken inneholder acetylen og ligger ikke i selve området som brenner.

Driftsbygningen har brent ned til grunnen.

Politiet meldte først at brannen hadde spredt seg til et nabobygg, men dette viste seg å ikke stemme.

Innsatsleder på stedet, Ruben Medhus, sier at det bor folk i huset like ved bygningen som brenner, og at de er preget.

– Jeg er usikker på om de var hjemme da brannen startet, men de er evakuert, sier han til Bergens Tidende.

Politiet meldte om brannen i 14.45-tiden.

(©NTB)