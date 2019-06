Fiskeridirektoratet vurderer lavere algeberedskap

NTB Innenriks

Det er fortsatt alger i begge fylker, men muligens i noe mindre mengder enn tidligere, opplyser Fiskeridirektoratet.

Direktoratet vil i løpet av helgen vurdere om beredskapen skal senkes.

Det er dårlig sikt i sjøen mange steder, men vannprøver og vær- og strømforhold tilsier at det også er mye annet i sjøen, for eksempel alger som er ufarlige for fisk, opplyser de videre.

Nær 8 millioner oppdrettslaks har dødd etter at giftige alger de siste ukene har rammet en rekke oppdrettsanlegg i Nordland og Troms.

