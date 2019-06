NTB Innenriks

Bomstasjoner, bompenger og bypakker har vært heftig debattert over store deler av landet de siste månedene. Natt til lørdag åpnet 52 nye bomstasjoner i Oslo. Bommene er fordelt på tre såkalte ringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen.

De nye bomstasjonene kommer etter tidligere forlik om Oslopakke 3 i 2016 og 2017. Hensikten med det nye systemet er å spre bompengebelastningen på flere.

Lørdag er det ventet markeringer ved de nye bomstasjonene fra både Frp og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

Klokka 9 lørdag morgen møtte Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, og en håndfull støttespillere opp ved en av de nyåpnede bomstasjonene på Helsfyr.

– Dette bomprosjektet er hinsides all fornuft. Raymond Johansen (Ap) og byrådet hans skal nå bruke bilistene som en melkeku for investeringer og drift som kommunen burde finansiert selv, sa hun til NTB fredag.

Under Frps regjeringstid har antallet bomstasjoner økt med 44 prosent. Partiets samferdselspolitikere på Stortinget framholder at det skyldes manglende stortingsflertall for fjerning av ordningen.

(©NTB)