Venstre vil ha cannabisdyrking i Trysil

Partiets førstekandidat Olav Hunter mener cannabisproduksjon kan gi bygda flere bein å stå på. Venstre-politikeren, som er avdelingsleder ved Trysil planteskole, uttaler at han er 100 prosent sikker på at det på sikt blir lov å dyrke medisinsk cannabis i Norge.

– Det er et behov som kommer til å melde seg etter hvert, og uansett kommer vi til å importere medisinsk cannabis fra Danmark, sier Hunter til NRK.

Lokalpolitikeren fremhever behovet for andre næringer dersom skiturismen og fremtidige snøfall skal svikte.

Ordfører Eirik Sletten fra Senterpartiet er ikke like optimistisk for Venstres forslag. Han peker på forutsetningene for landbruksproduksjon i Trysil og at behovet for medisinsk cannabis er lite.

– Jeg tenker det er et veldig dårlig forslag. Potensialet for medisinsk cannabis, hvis det hadde vært tillatt, er så lite at det ikke veier opp for noen som helst slags reduksjon i sysselsetting, sier Trysil-ordføreren.

I 2018 fikk 50 personer medisinsk cannabis gjennom norske apotek. I tillegg reiser en rekke personer til Nederland.

