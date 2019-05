Kallmyrs au pair klager på UDI-vedtaket

NTB Innenriks

Det bekrefter au pairens advokat Ingvild Boe Hornburg i en SMS til VG. Frist for å levere klagen var fredag.

Ifølge Hornburg inneholder klagen både klage på vedtaket om avslag på opphold og au pairens tilsvar på varsel om utvisning.

Hun mener UDI gjennom behandlingen av saken ikke har fulgt Forvaltningsloven.

– Her har de fått en mistanke om at hun har gjort noe ulovlig og i stedet for å undersøke saken og følge forvaltningslovens regler om undersøke før du fatter et vedtak, har de bare lagt sin spekulasjon til grunn og fattet et negativt vedtak som har fått store konsekvenser for min klient. Det er ikke slik forvaltningen i Norge skal opptre, sier hun til NRK.

Jøran Kallmyr (Frp) sier til Aftenposten at 9. mai var første gang familien fikk vite om avslaget på opphold. Au pairen fikk én dag på seg til å forlate Norge.

10. mai reiste hun til Filippinene i stedet for å klage på vedtaket slik at hun kunne oppholde seg i Norge mens klagen ble behandlet.

– Hun ble helt fortvilet og tenkte at det beste hun kunne gjøre for ikke å havne i noe trøbbel, var å dra, sier Hornburg.

Til VG sa advokaten tidligere torsdag at hun hadde rådet au pairen til å klage.

Risikerte utvisning fra Schengen

UDI varslet at hun kunne bli utvist fra Norge og hele Schengen-området på grunn av ulovlig opphold og arbeid hos Kallmyr.

Stridens kjerne er om au pairen utførte arbeid eller ikke hos familien Kallmyr i perioden fra 22. august til 12. oktober. Hun flyttet nemlig inn hos familien før hun hadde møtt opp for å levere dokumentasjon og søke om ny au pair-tillatelse hos politiet.

Kallmyr avviser at hun arbeidet hos dem i denne perioden, og sier at hun kun oppholdt seg hos dem som gjest. Trolig mener UDI at hun utførte arbeid i og med at hun fikk opplæring om hvordan ting fungerte i huset til Kallmyr en av de første dagene etter at hun flyttet inn.

Muntlig fra UDI

Kallmyr sier at au pair-byrået opplyste ham om at au pairen kunne bo hos ham og familien, men at hun ikke ville kunne begynne å jobbe før hun hadde levert søknad til politiet.

Natalia Ravn-Christensen i byrået Energy Au Pair, som formidlet den filippinske au pairen, bekrefter at de ga Kallmyr beskjed om at hun kunne bo hos dem, ifølge Aftenposten.

Hun sier at UDI-ansatte har sagt til henne muntlig at au pairer kan bo hos den nye vertsfamilien, men at de ikke har lov å jobbe før søknaden er levert.

Ravn-Christensen sier at au pairer som bytter familie, slik denne gjorde, kan havne i vanskelige situasjoner uten inntekt og bosted mens den nye søknaden er til behandling.

(©NTB)