Solberg: Jeg har fortsatt tillit til Kallmyr

NTB Innenriks

– Jøran Kallmyr tar kritikk for at han baserte seg på opplysninger fra au pair-byrået for hvordan regelverket er for de seks ukene det her er snakk om, skriver statsministeren i en epost til Aftenposten.

Onsdag avslørte avisen at Kallmyrs au pair måtte forlate landet 10. mai etter at UDI ga henne avslag på opphold. Au pairen er blitt varslet om at hun kan bli utvist av Norge på grunn av ulovlig opphold.

Au pairen flyttet inn i fjor høst, og striden i saken står om de første ukene hun bodde hos familien Kallmyr.

Frp-leder Siv Jensen sier at hun ble orientert av justisministeren tirsdag – samme dag som Aftenposten først kontaktet justisministeren om saken.

– Jøran Kallmyr informerte meg om denne saken i går, og det tar jeg til orientering, sier hun.

(©NTB)