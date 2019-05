Seks personer skadd i to kollisjoner på E6 ved Moss

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om den første ulykken klokken 17.36 onsdag. Tre biler var involvert i ulykken, som skjedde ved Kambo like nord for Moss. En mann satt en stund fastklemt etter sammenstøtet. Etter å ha blitt frigjort, ble mannen kjørt til Kalnes sykehus. Han skal ifølge politiet ha hatt smerter i brystet, et kne og hendene.

– På vei til ulykkesstedet ble en ambulanse påkjørt bakfra, og til sammen fem personer ble skadd i sammenstøtet. Alle tre i ambulansen og to som satt i den andre bilen, ble kjørt til legevakta, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB.

Ambulansen ble påført skader og måtte taues vekk.

Ulykkene skapte lange køer og store trafikale problemer i området. Ved 19-tiden ble ett felt åpnet for trafikk.

