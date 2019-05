Sør-Koreas president besøker Norge i juni

NTB Innenriks

Besøket markerer 60-årsjubileet for opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Sør-Korea og er det første koreanske statsbesøket til Norge.

Onsdag 12. juni skal president Moon Jae-in tale om fred på den koreanske halvøy i Universitets aula i Oslo.

Torsdag 13. juni skal presidentparet først møte statsminister Erna Solberg (H). Deretter reiser de to til Bergen sammen med kong Harald. Her skal de blant annet få en omvisning på Forsvarets nye logistikkskip KNM Maud, som ble bygget på et koreansk skipsverft. Statsbesøket avsluttes i Bergen.

Republikken Korea, som er landets offisielle navn, er Norges nest største handelspartner i Asia.

