Regjeringspartiene åpner for individuell pelsdyrkompensasjon

Frp-representant i Stortingets næringskomité Morten Ørsal Johansen sier dette vil innebære at totalrammen kan bli høyere enn de 505 millioner kronene som er foreslått i regjeringens proposisjon.

– Dette vil koste det det vil koste. Vi har lagt inn en rekke kriterier i våre merknader til proposisjonen, som vil bli avgjørende for hvordan kompensasjonen blir. En skal ikke se bort ifra at totalrammen dermed blir høyere, sier han på en pressekonferanse onsdag.

Av regjeringspartiene er det bare Venstre som vil legge ned pelsdyrnæringen. Partiet fikk dette som en ren seier i forhandlingene om Jeløya-plattformen og Granavolden-plattformen med Høyre, Frp og KrF.

Venstres representant i næringskomiteen, André N. Skjelstad, sier han er fornøyd med den nye kompensasjonsordningen.

– Det er til sammen snakk om 170 pelsdyrfarmer, og vi har vært opptatt av at de skal ha en god kompensasjon og en forutsigbar framtid. De vil få et godt oppgjør basert på individuell behandling, slik at de kan omstille seg og rydde opp skikkelig, sier han.

