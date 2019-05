Mann dømt for minst 100 overgrep mot sin datter

NTB Innenriks

To av årene gjøres betinget. Mannen er også dømt til å betale datteren 6,7 millioner kroner i erstatning, ifølge Bergens Tidende.

Retten mener mannen forgrep seg på datteren minst 100 ganger mellom 1985 og 1997, fra hun var tre-fire år til hun var 14 år gammel.

Bistandsadvokat Beate Hamre sier kvinnen er lettet over å ha blitt trodd i tingretten.

– Vi er veldig fornøyd med resultatet, sier hun.

Også påtalemyndigheten er fornøyd med dommen, som er i samsvar med påstanden.

– Det er utmålt en lang fengselsstraff for meget grove og alvorlige overgrep, sier statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes.

Han mener at straffen må ses på bakgrunn av at overgrepene ble begått for 20–30 år siden. Da var straffenivået et helt annet.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Dommen vil bli anket.

(©NTB)