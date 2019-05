Kranfører frifunnet etter velt i Bergen

NTB Innenriks

Fem personer ble skadd da kranen deiset i bakken 22. februar 2016. Ifølge dommen fra lagmannsretten var det en ren tilfeldighet at ikke menneskeliv gikk tapt i ulykken, skriver Bergens Tidende.

55-åringen var tiltalt for å ha unnlatt å kontrollere kranens løfteegenskaper før et løft av et forskalingselement på om lag 2 tonn. Den erfarne kranføreren skal ha fått opplyst at lasten veide mellom 1,7 og 1,9 tonn, mens den reelle vekten skal ha vært rundt 2,4 tonn.

Det tunge løftet skal ha gitt synbare utslag på kranen, men operatøren unnlot likevel å stanse løftet.

Kranføreren ble også frifunnet da tingretten behandlet saken i fjor høst. I den ferske avgjørelsen fra lagmannsretten understrekes det at kranførerens handlinger var «kritikkverdige, men ikke straffbare».

(©NTB)