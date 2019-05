Forsvaret åpner for å ta inn ungdom med ADHD

NTB Innenriks

Dersom du før ville inn i førstegangstjeneste og samtidig svarte ja på spørsmålet om du har en ADHD-diagnose, ble du automatisk avskåret fra å gå videre i søkeprosessen.

Etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet tidligere i år klagde på praksisen, har Forsvaret endret reglene.

– Vi er ulike og kan ikke ha det slik at alle med samme diagnose blir skåret over en kam, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Ombudet fikk flere henvendelser fra personer med ADHD-diagnose som ønsker å avtjene førstegangstjeneste, men som har fått avslag etter å ha fylt ut egenerklæringen.

– Slik praksis mener vi er i strid med loven og forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Derfor valgte vi å klage Forsvarsdepartementet inn til Diskrimineringsnemnda, sier Bjurstrøm.

I klagen skriver ombudet at Forsvaret ikke tok hensyn til at dette er en diagnose med store forskjeller når det kommer til symptomer og betydning for funksjonsnivå.

– Forsvaret skal rekruttere de beste, og det skal bli lettere å be om individuell vurdering. Det er flott, for vi trenger motiverte ungdommer inn til tjeneste, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

