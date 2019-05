Arbeiderpartiet truer med boikott av Arendalsuka

NTB Innenriks

I forrige uke bestemte Rådet for Arendalsuka at partiet Alliansen med leder Hans Lysglimt Johansen, samt Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) får delta med arrangement og stand under uka. Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) har imidlertid fått nei.

Kjersti Stenseng truer nå med full boikott og kraftig nedjustering av Arbeiderpartiets deltakelse under uka, skriver Dagbladet.

– Arendalsuka presenterer seg selv som et «demokratiets dansegulv». Da kan man ikke treffe vedtak som i praksis innskrenker andres mulighet til å delta. Alliansen står for ytringer og holdninger som fremmer hat mot enkeltgrupper og begrenser dermed friheten for andre, sier Stenseng til avisa.

Partisekretæren mener også at SIAN bør nektes deltakelse, men er fornøyd med at Rådet for Arendalsuka har sagt nei til FMI.

– Beklagelig

Partileder Hans Lysglimt Johansen i Alliansen har blant annet hevdet at «Høyre er kuppet og kontrollert av jødiske interesser». Han har også rost nazigruppen Nordisk Motstandsfront og kalt holocaust «et propagandagrep».

Johansen understreker overfor NTB at partiet er helt fredelig og sier at Ap-trusselen om boikott er beklagelig.

– Det er feil vei å gå, alle vet dette. Alle må vi anstrenge oss for å gi hverandre ytringsrom, ikke ta fra hverandre ytringsrom, sier Johansen og fortsetter:

– Men vi påpeker noen sannheter som noen opplever som ubehagelige eller krenkende.

Ber om nytt møte

Rådet for Arendalsuka som bestemte at Alliansen skulle få delta i den politiske uka, var delt i sin avgjørelse, men rådet tillater Alliansen og SIAN med henvisning til ytringsfrihetens vide rammer.

På Facebook skriver representant og distriktssekretær for LO i Agder, Agnes Norgaard, at hun har bedt om et nytt møte.

Leder Robert C. Nordli for rådet for Arendalsuka opplyser til Dagbladet at det ikke er tatt stilling til når det blir avholdt et nytt rådsmøte.

Arendalsuka arrangeres i år fra 12. til 17. august. Her samles aktører fra politikk, samfunns- og næringsliv til debatter og ulike arrangementer.

