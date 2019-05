Laksedøden rammer lokalsamfunn hardt

NTB Innenriks

Lokalsamfunn flere steder i Nord-Norge begynner å merke ringvirkningene av algeangrepet som har tatt livet av 13.200 tonn med laks.

I Ibestad kommune går lakseslakteriet en uviss framtid i møte, etter at de to oppdrettsselskapene som leverer fisk dit er blant de hardest rammede av dødsalgen.

– Når slakteriet mister fisken, må de permittere. Det er snakk om rundt 30 arbeidsplasser, og det er klart at dette er stort for en liten kommune, sier Brustind, som er ordfører i den lille øykommunen i Troms, med rundt 1.400 innbyggere.

Droppet huskjøp

De merker tydelig at usikkerheten brer om seg.

– Dette får innvirkning på andre områder, på kjøp av tjenester, som gjør at andre bedrifter blir rammet. Det betyr at hele økonomien går ned i et lavere gir. Det treffer hardt, sier ordføreren.

Han gir et eksempel.

– I forrige uke var den en som skulle kjøpe hus i kommunen. Alt var klart og han skulle bare undertegne, men så ble det kansellert. Mange frykter hva som skjer, og da tør de kanskje ikke kjøpe det huset de hadde tenkt å kjøpe, sier han.

Unge familier

Daglig leder Ole Aksel Johansen ved slakteriet, sier at 22 av deres ansatte allerede er permittert. Dersom de ikke får tak i ny fisk, så må nærmere 30 permitteres fram til sommeren neste år.

– De to oppdretterne som leverer til oss, hadde satt ut 2 millioner laks som vi skulle jobbe med i åtte måneder fra juni til godt ut i mars. Nå sier de at 90 prosent av den fisken er død. Da har vi bare jobb for en liten måned, sier han.

For noen år tilbake tok de inn mange nye unge folk i arbeidsstokken.

– Det er gjerne par, som har kjøpt hus og fått unger som går på både skole og barnehage her. Det er knalltøft for dem å måtte finne en ny måte å tjene til livets opphold på, sier han.

Store verdier

Og Ibestad kommune er langt fra det eneste stedet som rammes hardt.

Salaks AS i Salangen har varslet at de kan bli nødt til å permittere mellom 25 og 30 ansatte til neste år etter at de mistet en tredel av neste års produksjon.

Det samme kan skje flere andre steder langs kysten av Troms og Nordland, men mange bedrifter jobber ennå med å få oversikt over situasjonen.

Mandag var fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) i området for å se laksedøden med egne øyne. Foran en merd full av død fisk, påpekte han ringvirkningene dette er i ferd med å få.

– Det er enorme mengder fisk som er død, 13.200 tonn. Det er store verdier. Det er mange arbeidsplasser også som blir satt i spill. Vi snakker om slakteriarbeidsplasser, leverandører, de som jobber på oppdrettsanleggene. Dette er vondt å se, sier han.

Fiskeriministeren varsler tiltak for å bøte på skadene, men sier at departementet først må få bedre oversikt over behovene.

Milliontap

Tom Jarle Bjørkly i selskapet Mortenlaks, viste fiskeriministeren rundt på et anlegg hvor de har mistet mellom 850 og 1.000 tonn laks. Han anslår at de har tapt omsetning på mellom 140 og 160 millioner kroner.

Da er det klart at ringvirkningene blir store for et lite lokalsamfunn i Lødingen i Nordland.

– For lokalsamfunnet vårt betyr mindre aktivitet for alle typer tjenester vi benytter oss av, for fôrindustrien, veterinærtjenesten, dykkertjenester. Og selvfølgelig får det konsekvenser for slakterier i nærområdet, sier Bjørkly.

Han vil foreløpig ikke kommentere om de blir nødt til å permittere ansatte.

