Vannet stengt av etter hull på hovedvannledning i Sarpsborg

NTB Innenriks

Politiet i Øst meldte om lekkasjen på Twitter klokka 1.45 natt til mandag, og har lagt ut bilde som viser at veien er helt ødelagt og oversvømt.

– Veien på stedet er nå helt/delvis borte som følge av lekkasjen. Ikke fare for bebyggelse i nærheten, meldte politiet.

– Vi fikk melding fra en som ringte til oss og ringte sa at veien hadde «åpnet seg» foran ham og han kunne ha kjørt nedi hullet. Vi kom til stedet, sperret av og ventet til kommunen kom og overtok, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til NTB

Veien er stengt i begge retninger.

– Det er en stor ledning, men den forsyner bare noen få hus, så det er ikke snakk om mange berørte, det er under 20, kanskje ikke mer enn ti-tolv stykker som bor der til sammen. Kommunen har nå stengt av vannet. Det settes ut vannvogn der beboere kan hente vann inntil videre. Veien vil fortsatt være sperret, den er såpass oversvømt. Det er et rør som er ødelagt nedi der, men det er ikke gravd opp og undersøkt ennå, så vi kjenner ikke årsaken. Det vil bli gjort undersøkelser i morgen, sier overordnet vakt for vann og avløp Øivind Andersen i Sarpsborg kommune til NTB.

