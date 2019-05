Tidligere realitydeltaker bommet på landingen – måtte reddes ned fra 23 meters høyde

NTB Innenriks

– Dette var et veldig vellykket hopp, inntil at jeg skjønte at jeg ville lande i treet. Da var det bare å forberede seg på «full impact», slik vi hadde lært på kurset, sa Grunde Myhrer til Aftenposten fra sykebåren før han ble trillet inn i en ambulanse.

– Jeg kommer til å fortsette med fallskjermhopping, sa han etter et snaut tre timer langt ufrivillig opphold i en trekrone ved Jarlsberg Lufthavn i utenfor Tønsberg i Vestfold lørdag ettermiddag.

Myhrer har deltatt i realityseriene «Paradise Hotel», «Skal vi danse» og «Camp Culinaris».

Rundt 20 redningsmannskaper fra en rekke nødetater bidro til å få ham ned fra rundt 23 meters høyde oppe i et bjørketre. Også et Sea King redningshelikopter ble rekvirert, men det var til sjuende og sist mannskaper fra brannvesenets klatregruppe som fikk assistert Myhrer ned fra trekronen og inn i en ventende ambulanse.

Han var tilsynelatende uskadd og i god behold.

Ifølge instruktør Jan Fredrik Karlsen var hopperen ute på et av sine aller første singelhopp etter å ha gjennomført et fallskjermhopperkurs da han kom ut av kurs i lufta og landet i en treklynge ved Jarlsberg flyplass utenfor Tønsberg.

(©NTB)