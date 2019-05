Solberg delte ut pris for henting av polarskuta Maud

NTB Innenriks

Maud ble i august i fjor brakt hjem til Vollen i Asker etter å ha ligget delvis nedsunket i isen i Cambridge Bay i Canada siden 1930.

Maud, som ble bygd i Vollen for 102 år siden, var båten som Roald Amundsen brukte til sin ekspedisjon gjennom Nordøstpassasjen fra 1918 til 1920.

Fra 1921 til 1925 drev skuta rundt i isen nord for Øst-Sibir under Oscar Wistings kommando, og den ble senere solgt til et canadisk firma som brukte den til fraktfart langs nordvestkysten av USA og Canada.

– Det er stor stas for oss å få en slik utmerkelse. I fjor fikk vi folkets anerkjennelse da tusenvis var til stede under Mauds hjemkomst, sa Espen Tandberg i Tandberg Eiendom som finansierte og sto for prosjektet med å heve og bringe skuta tilbake til Asker.

– Sammen har vinnerne utført en bragd som har satt Asker på kartet, som gjorde at Asker fikk en meget verdifull museal gjenstand, og som gjorde Askers innbyggere veldig stolte av sin egen kulturhistorie, sa statsministeren under utdelingen av prisen.

Operasjonen med å få skipet hjem til Norge var både kostbar og risikabel. Den startet sommeren 2017, og etter overvintring ved Grønland ble skuta slept over Atlanterhavet sommeren 2018.

(©NTB)