Norge gir 1 milliard kroner til kampen mot seksuell vold i krig og konflikt

NTB Innenriks

– Historiene til overlevere for slik vold gjør dypt inntrykk. Voldtekt er et våpen i krig, med ødeleggende konsekvenser. Vi kan ikke lenger stå og se på. Det er tid for handling, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun fredag åpnet konferansen «Ending Sexual and Gender-Based Violence in Humanitarian Crises».

– Det mitt håp at denne konferansen vil snu utviklingen, sa Solberg.

Representanter fra over 90 lands myndigheter og organisasjoner er samlet i Oslo med mål å skjerpe kampen mot seksuell vold i krig og konflikt gjennom å styrke de politiske forpliktelsene og sikre økt finansiering av arbeidet.

– Fram til nå har innsatsen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser hatt for lite politisk oppmerksomhet og vært kritisk underfinansiert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som høstet applaus fra den smekkfulle salen på Oslo Plaza da hun kunngjorde den nye norske satsingen.

Midlene kommer på toppen av de 200 millionene som allerede er øremerket til formålet i bistandsbudsjettet.

– Vi må bli bedre på forebygging, vi må gi ofrene bedre hjelp, og vi må bidra til at langt flere straffes for overgrepene, sier Eriksen Søreide.

– Det må bli slutt på straffrihet for dette, slo hun fast.