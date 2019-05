Laksedøden gir høyere priser

NTB Innenriks

– Det er ikke bare antall laks som har dødd vi tar med i beregningen. Vi ser at oppdrettere også kutter ned på foringen. Det fører til at laksen vokser saktere og dermed kommer senere ut på markedet, sier Kolbjørn Giskeødegaard i Nordea Markets til kanalen.

5.200 tonn oppdrettslaks i Nordland og 6.800 tonn i Troms anslås å ha dødd på grunn av algeoppblomstringen, og Fiskeridirektoratet følger nøye med på spredningen.

– Dette vil føre til at prisene vil øke fremover, sier Giskeødegaard, som tror prisstigningen blir én krone per kilo andre halvår. Han utelukker ikke at det blir enda mer hvis situasjonen forverrer seg.

– Foreløpig er det et begrenset omfang. Rundt 97 prosent av norsk produksjon vil fortsatt komme til markedet slik situasjonen er nå, men det er mye usikkerhet, og vi vet at situasjonen kan endre seg raskt, sier han.

