Fire polakker i arresten etter trusler på fly

Politiet fikk melding om truslene av flyets kaptein 20 minutter over midnatt natt til fredag. Flyet kom fra London da det landet.

– Flyet skulle til Sola. Vi satte to polske menn og to polske kvinner i arresten, sier operasjonsleder John Ask i Sørvest politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen sier at de fire oppførte seg aggressivt mot besetningen, men også mot politiet. Ifølge Stavanger Aftenblad var de fire beruset.

Politiet ble tilkalt til utgangen da flyet nettopp hadde landet på flyplassen.

– Fire utagerende bråkmakere ble tatt hånd om etter landing og ble satt i arrest i Stavanger. Sak opprettes på alle fire for trusler mot besetningen på flyet, meldte politiet natt til fredag.

