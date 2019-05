NTB Innenriks

Politiet fikk melding om truslene av flyets kaptein klokken 00.19. Flyet var på vei fra London til Stavanger lufthavn Sola.

– Flyet nødlandet ikke, men skulle til Sola. Da ankom vi og satte to polske menn og to polske kvinner i arrest, sier operasjonsleder John Ask i Sørvest politidistrikt til NTB.

De fire oppførte seg aggressivt mot besetningen, men også mot politiet, sier Ask. Det er opprettet sak mot dem for forulemping av offentlige tjenestemenn.

