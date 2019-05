Direktøren i Mattilsynet slutter på grunn av pelsdyrsaken i Rogaland

NTB Innenriks

Gjein har fredag orientert landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om at han fratrer sin stilling.

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sier Harald Gjein.

Landbruks- og matdepartementet vil utnevne en fungerende administrerende direktør.

Rapport full av feil

I en rapport om en minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes meldte Mattilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av farmen. Men NRK avslørte at rapporten fra juni i fjor var full av faktafeil, og det innrømmet også tilsynet. Mattilsynet beklager på det sterkeste det som har skjedd og har sendt en ny tilsynsrapport til minkbonden.

Regiondirektøren i region sør og vest, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord trer midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående interne undersøkelser fortsetter.

Politiet etterforsker

Torsdag ble det kjent at statsadvokaten i Rogaland har avgjort at Mattilsynet skal etterforskes i saken. Bonden anmeldte Mattilsynet, men anmeldelsen ble opprinnelig henlagt. Ifølge Stavanger Aftenblad er ansvaret for saken flyttet til Haugesund. Bakgrunnen for det er at en av de involverte inspektørene tidligere har vært ansatt i politiet i Sør-Rogaland.

Samme dag ble inspektørene, avdelingssjefen og regiondirektøren anmeldt av fylkesordførerkandidat Margrete Dysjaland (Frp), skriver Nationen. Regiondirektør Ole Fjetland sa da til avisa at han ikke har sett anmeldelsen, og at han tar det til etterretning.

– Tung avgjørelse

Harald Gjein har ledet Mattilsynet siden juni 2011.

– Dette er en tung avgjørelse å ta, men for meg er det viktigste at tilliten til Mattilsynet gjenreises, sier han.

– Jeg er stolt av å ha fått lov til å lede mine 1.250 medarbeidere som hver eneste dag går på jobb for å sikre et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt, fortsetter han.