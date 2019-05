Omfattende DNB-trøbbel fortsatt ikke løst

NTB Innenriks

For andre natt på rad oppsto problemene hos storbanken.

– Hele kriseteamet vårt har jobbet i ganske lang tid for å løse problemet. Det vi kan si nå, er at omfanget er stort, og det er sannsynligvis mange som vil oppleve problemer. Vi jobber på spreng for å rette dette opp, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til NTB.

DNB skrev i en melding på sine nettsider at enkelte kunder opplever å bli trukket dobbelt midnatt til torsdag. Bankens teknikere har siden jobbet med å rette feilen. Klokken 8.50 torsdag morgen er problemet fortsatt ikke løst, opplyser DNB.

– Status nå er at vi prøver å finne en løsning, i tillegg til at vi prøver å identifisere den såkalte rotårsaken, slik at vi får forhindret at dette skjer igjen, sier personmarkedsjef Ingjerd Blekeli Spiten i DNB.

Problemene kan knyttes til de samme feilene kunder opplevde onsdag.

DNB beklager

Den tekniske feilen kan hos enkelte føre til at reservert beløp ikke blir slettet når pengene blir trukket, og at kundene får mindre disponibelt på konto enn de egentlig skulle ha.

Flere kunder har opplevd å få trukket penger dobbelt, deretter fått penger tilbake for så å få trukket dobbelt på nytt.

På sosiale medier renner det inn reaksjoner fra frustrerte kunder. Dalsbø sier han forstår kundenes frustrasjon.

– Vi beklager på det sterkeste for feilen og har stor forståelse for at kunder er frustrert. Vi ønsker å forsikre kunder om at de ikke trenger å bekymre seg for pengene sine, for pengene vil de få tilgang til igjen, sier Dalsbø.

Ventetid

Kommunikasjonsrådgiveren sier det er to løsninger tilgjengelig for dem som har minus på kortet på grunn av feilen og som har akutte problemer: Det er enten å bruke MasterCard eller å få utvidet kreditt via kundesenteret.

– Men siden så mange er rammet, kan det bli lang ventetid for sistnevnte løsning, tilføyer han.

Dalsbø tilføyer at kunder ikke trenger å kontakte banken, og at feilen vil bli rettet så snart som mulig.

Det er ikke første gang den tekniske feilen rammer DNB-kunder. Også onsdag opplevde kunder at de ble trukket dobbelt. Det skapte også sterke reaksjoner på DNBs sider på sosiale medier.

(©NTB)